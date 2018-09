Das steckt drin

«Sportler trinken Rivella!» Dieser Slogan ist in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer fix verankert – und, in der Tat, viele von uns glauben wirklich, dass dieses Getränk per se gesund ist. Leider ist der Wunsch hier der Vater des Gedankens: Rivella rot enthält fast annähernd so viel Zucker wie das verpönte «Coca-Cola» (15 gegenüber 17,5 Würfelzucker). Da hilft auch das gesunde Milchserum wenig, das ebenso in jeder Flasche steckt. Und weswegen man das 1950 erfundene Getränk ursprünglich als Molkebier bezeichnete.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, nicht mehr als fünf Prozent der täglichen Energiezufuhr mit sogenanntem freien Zucker zu decken. Bei einem Erwachsenen bedeutet das pro Tag rund 25 Gramm, also nur etwa acht Stück Würfelzucker. Allein nach einem Glas Rivella Rot (250 Mililiter) ist dieser Grenzwert praktisch erreicht. Mit der kürzlich lancierten Sorte «Refresher» bietet der Hersteller neu einen leichten, weniger süssen Durstlöscher an.