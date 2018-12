Ade Schnee

Schnee ist wichtig für Tourismus und Wasserwirtschaft, er weckt aber auch Emotionen. Die Schweiz immer häufiger ohne Schnee? Unvorstellbar. Aber, wohl schon schneller Realität, als uns lieb ist. Lange Messreihen zeigen, dass es in den vergangenen 30 Jahren im Winter in der Schweiz je nach Ort und Lage bis zu 67 Prozent weniger Schneetage pro Saison gab als noch von 1959 bis 1988 (Was gilt als Schneetag? Siehe Methodik). «Diese Entwicklung ist bedenklich», sagt Klimaforscher Christoph Marty vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF), von welchem auch die Daten stammen. «Historische Aufzeichnungen der letzten 500 Jahre zeigen, dass es im Schweizer Mittelland noch nie eine so geringe Schneebedeckung gegeben hat wie in den letzten Dekaden», so Marty weiter.

Um diesen vor allem in tiefen und mittleren Lagen dramatischen Wandel besonders sichtbar zu machen, haben wir die Entwicklung der Schneedecke an 33 Orten der ganzen Schweiz visualisiert. Dabei vergleichen wir die Mittelwerte der Anzahl Schneetage der Perioden 1959 bis 1988 und 1989 bis 2018.

In Zürich lag beispielsweise von 1959 bis 1988 durchschnittlich an 35 Tagen Schnee, von 1989 bis 2018 waren es nur noch 20 Tage, also 43 Prozent weniger. «Wenn sich die Erde gleich erwärmt wie die letzten Jahrzehnte, wird ab 2050 in Zürich vielleicht noch alle 15 Jahre mehr als eine Woche Schnee liegen», sagt Marty.