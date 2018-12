Sind die Mütter bei der Niederkunft in der Stadt oder auf dem Land älter? Wo ist es gefährlicher? Wer wählt welche Partei? Schätzen Sie mit – und überdenken Sie Ihre Vorurteile.

Von Mathias Lutz und Marc Brupbacher

Der wahre Konflikt in der Schweiz sei nicht jener zwischen den Ethnien, Sprachregionen oder Konfessionen, sondern der zwischen Stadt und Land, heisst es. Wir haben anhand von 15 Datensätzen versucht herauszufinden, wie unterschiedlich die verschiedenen Siedlungstypen wirklich ticken.

In der Schweiz leben 17 Prozent der Bevölkerung in den zehn grössten Städten von Biel bis Zürich. Nur noch rund 15 Prozent wohnen «richtig» auf dem Land – dies auf knapp 60 Prozent der Landesfläche in 768 Gemeinden. Alle anderen 68 Prozent leben in periurbanen Gebieten, in städtischen Agglomerationen oder dörflichen Zentren (insgesamt 1477 Gemeinden) – also weder auf dem abgeschiedenen Land noch in einer Kernstadt.