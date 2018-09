Wie geht Leben?

Alfons Bürgler führt uns durch das «Baumfigurenkabinett» in Steinen, Schwyz. Im kleinen Museum, wenige Meter von seiner Wohnung entfernt, sind einige seiner Skulpturen aus Ästen ausgestellt. In einem Haus in der Dorfmitte, das er kürzlich kaufte, sollen bald viele seiner anderen Kunstwerke «wohnen». Er selber lebt in einer sehr günstigen, einfachen Wohnung. Will er warm duschen, muss er bei der Vermieterin anklopfen. Er sei sich das einfache Leben gewohnt. Sein Vater war Schuhmacher. Seine Mutter ist bei seiner Geburt verblutet. Die zweite Frau des Vaters starb acht Monate nach der Hochzeit an Tuberkulose. Mit der dritten Frau hatte sein Vater weitere fünf Kinder. Dass sie sehr arm waren, hat Alfons Bürgler nicht gestört. Einzig für die «wüsten» Kleider habe er sich geschämt und deshalb eine Schneiderlehre gemacht. «Damit ich mir meine Kleider selber nähen konnte.»

Mit 33 hängte er seinen Job an den Nagel, arbeitete fortan Teilzeit als Buchhalter, daneben widmete er sich der Kunst. Nach seiner Scheidung mit 57 zog er für neun Jahre in die Natur – in eine Waldhütte bei Arth-Goldau. Kein fliessendes Wasser, keine Elektrizität, nichts. «Am Morgen war es manchmal unter null Grad in der Hütte.»

Ich habe noch nie jemanden getroffen, der absichtlich für so lange Zeit auf ein Mindestmass an Luxus verzichtet und dies sogar geniesst. Aber Alfons Bürgler ist auch der erste Mensch, den ich kennen lerne, der sagt, er wolle einmal langsam sterben. Er wolle keinen Herzstillstand oder einfach einschlafen, nein, er wolle den Tod erleben, dabei sein. Lieber krank werden und dann langsam ableben. Wie sein Vater, der nach einer Krebsdiagnose nur noch Wasser zu sich nahm, immer dünner wurde, bis auf die Knochen abmagerte, dann alle seine elf Kinder zu sich rief und verkündete, dass er diese Nacht sterben werde. «Er hat um Mitternacht einen Stumpen verlangt, drei Züge genommen. Fünf Minuten später hat er nicht mehr geatmet.» So wolle er auch einmal sterben.

Aber daran will und muss der 82-Jährige noch nicht denken. Dreimal die Woche fährt er nach Luzern oder Zürich, um Lindy Hop tanzen zu gehen. Alfons Bürgler ist kerngesund und wenn er lacht, wirkt er fast jugendlich. Vielleicht liegt es an den Brennnesseln, die er täglich verspeist ...