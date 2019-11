Zürichs Mühen mit den Velowegen

Fragen & Antworten

Wie steht Zürich im Vergleich mit anderen Städten da?

Vergleicht man den Anteil der Stadtbevölkerung, der 2015 Velo gefahren ist, so bleibt Zürich mit 12 Prozent hinter Basel (17%), Bern und Winterthur (je 15) zurück.

Der Vergleich der binnenpendelnden Arbeitstätigen in den verschiedenen Städten zeigt auf, wo Zürich Potenzial hätte. Über ein Drittel der Stadtbevölkerung in Bern und Winterthur fährt mit dem Velo zur Arbeit. In Zürich sind es lediglich 22 Prozent.

Ein Vergleich der Längen an Velostreifen und Velowegen mit anderen Städten ist derzeit nicht möglich, da die Stadt Zürich ihre für den Veloverkehr zur Verfügung stehenden Fahrstreifen und -wege anders berechnet.

Liegt es am Geld?

Nein. Der Gemeinderat hat 2015 einen Rahmenkredit von 120 Millionen Franken bewilligt, mit dem der Stadtrat in abschliessender Kompetenz kommunale Routen und Abstellplätze bewilligen kann. Er wurde bisher kaum angetastet, da kommunale Routen oft auf Nebenstrassen verlaufen, teilweise in Tempo-30-Zonen, und deshalb nur wenig Veloinfrastrukturen erfordern. Genaue Zahlen zu den Ausgaben nennt die Stadt nicht.

Was könnte sich bald ändern?

Setzt der Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) seine Ankündigungen in der Klimadebatte des Gemeinderats Ende September in Taten um, so dürfte es demnächst tatsächlich vorwärtsgehen mit den Velowegen. Er will den Raum neu zugunsten von Fussgängern, ÖV und Velo verteilen. Er sagte: «Den Platz, den wir für die Velowege brauchen, nehmen wir von den Fahrbahnen und den Parkplätzen.»

Kleine Verbesserungen wird es bald an der Langstrasse geben. In den nächsten Monaten soll in der Unterführung auf dem Strassentrassee ein weiterer Velostreifen markiert werden. Sobald die Lagerstrasse und die Kanonengasse fertig gebaut sind, wird die Langstrasse Richtung Helvetiaplatz umgestaltet – mit einer offiziellen Veloführung in beide Richtungen, weil tagsüber keine Autos mehr verkehren. Die Velorouten-Initiative der linken Parteien und velofreundlichen Verbände könnte ein weiteres Druckmittel für die Stadt sein, Velorouten aufzuwerten. Innert 10 Jahren sollen 50 Kilometer durchgängige Velorouten durch alle Quartiere entstehen, auf denen keine Autos verkehren. Der Stadtrat befürwortet diese, weil er sich nicht auf einen Gegenvorschlag hatte einigen können. Die Vorlage wird frühestens nächsten Sommer zur Abstimmung kommen. Es gibt indes Zweifel daran, ob die Stadt diese tatsächlich innerhalb der Frist umsetzen wird. Die Stadt prüft, die Strategie und die Massnahmen des Masterplans anzupassen. Einen neuen Masterplan wird es gemäss Stadt vorerst nicht geben.

Was braucht darüber hinaus aus Sicht von Experten?

Rupert Wimmer, Leiter Verkehr und Stadtraum des Tiefbauamts der Stadt Zürich, sagt: «Es braucht einfache, rasch umsetzbare Massnahmen, um Velofahren in der Stadt attraktiver und sicherer zu machen. So haben wir zur grösseren Sicherheit der Velofahrenden etwa am Sihlquai vorübergehend einen Radstreifen markiert. Zudem wird es zukünftig ein wichtiges Ziel sein, die gegenseitige Rücksichtnahme und das Miteinander im Strassenraum zu fördern.»

Markus Knauss (Grüne), Gemeinderat und CO-Geschäftsführer VCS Zürich, sagt: «Es braucht den absoluten Willen in der Stadtverwaltung, diese Stadt wirklich velofreundlich zu machen. Das braucht Mut zu Lösungen, die nicht bei allen beliebt sind. Sie dürfen aber nicht auf Kosten der Fussgänger gehen.»

Dave Durner, Geschäftsführer von Pro Velo Kanton Zürich, sagt: «Es braucht mehr personelle Ressourcen. Ein Velobeauftragter und ein Projektleiter genügen nicht. Bern hat dreimal so viele Leute.»

Die Berner Tiefbauvorsteherin Ursula Wyss (SP) sagt: «Städte müssen heute Prioritäten setzen. ÖV, Velos und Fussgängerinnen und Fussgänger haben Vortritt. Wenn man immerzu an einen Kompromiss mit dem Auto denkt, scheitert das Vorhaben. Eine velofreundliche Verkehrspolitik braucht Platz – auf Kosten des Autos.»