Wer sitzt zuletzt auf dem Eisernen Thron?

Am 14. April starten die letzten sechs Folgen von «Game of Thrones». Die Geschehnisse der Serie, die die Welt seit acht Jahren in Atem hält, sind streng geheim. Wer sitzt am Ende auf dem Eisernen Thron? Wer stirbt? Welche der vielen Theorien rund ums Finale gehen in Erfüllung, welche nicht? Darauf können Sie in unserem Tippspiel setzen.

Wo kann ich es sehen?

Zu gewinnen gibt es:

3x 1 Jahres-Digitalabo eines Tamedia-Titels Ihrer Wahl. Ihre Tipps müssen bis zum 13. April abgegeben sein. Die Gewinner geben wir nach dem Staffel-Ende am 21. Mai bekannt.