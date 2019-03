Haben Sie das Zeug zum Geldwäscherei-Profi?

Sie sind die Chefin oder der Chef der internen Aufsicht einer Geldwäscherei-Kontrolle. Täglich kommen Zahlungseingänge auf Ihr Pult, bei denen Sie nicht sicher sind, ob hier jemand versucht, Geld in Ihrer Bank zu waschen.

Geldwäscher parkieren die Profite aus einem Verbrechen gerne in der Schweiz. Gegenüber der hiesigen Bank tun sie so, als handle es sich um Einkünfte aus legalen Geschäften. Dabei legen sie beispielsweise Verkaufsverträge, Rechnungen oder dergleichen vor, die beweisen sollen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Aber genügen diese Dokumente?

Wir zeigen Ihnen hier eine Reihe echter Fälle mit echten Dokumenten aus dem neuen Laundromat-Datenleck vor. Sie müssen jeweils entscheiden, ob Sie das Geld in Ihre Bank lassen. Senderin des Geldes ist in jedem der Fälle die litauische Bank Ukio, die im Zentrum eines riesigen Schemas stand, mit dem Milliarden aus dubiosen russischen Quellen auf westliche Banken geschleust wurden (So funktioniert der russische Geld-Waschsalon). Nach jedem Fall erklärt der Experte für Geldwäscherei-Bekämpfung, Daniel Thelesklaf, ob Sie richtig oder falsch gehandelt haben. Und wir verraten Ihnen, was die betreffende Schweizer Bank damals tatsächlich mit dem Geld gemacht hat.

Los gehts!