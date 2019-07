In den ersten beiden Tagen nach der Geburt erhält Erika Milch von ihrer Mutter, sogenannte Biestmilch. Diese stärkt das Abwehrsystem des Jungtiers. Danach trinkt sie bis zur dritten Woche 5 bis 6 Liter Milch von irgendwelchen Kühen im Stall. Erika lebt in einem Anbindestall, so wie rund die Hälfte der Kühe in der Schweiz. Immer mehr Bauernbetriebe stellen allerdings auf Laufställe um. In den ersten vier Monaten darf der Bauer Erika nicht anbinden. Erika ist eine Milchkuh. Da hat sie nochmals Glück gehabt. Erika hätte auch ein Mastkalb sein können. Mastkälber verlassen bereits nach zwei Wochen ihren Geburtsort. Sie werden auf Mastbetrieben zusammen mit gleichaltrigen Kälbern gehalten, gemästet und im Alter von höchstens 7 Monaten getötet. 2018 wurden 217'088 Kälber geschlachtet – eins alle 2,4 Minuten. Kalbfleisch macht 6 Prozent des Schweizer Fleischkonsums aus. Die meisten männlichen Kälber verwendet man für die Kälbermast. Nur wenige werden zum Zuchtstier (Muni) aufgezogen.