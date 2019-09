So stark verändert sich der Nationalrat im Herbst

Grüne und GLP: Die ökologischen Kräfte gewinnen

Die Ausgangslage für Grüne und GLP ist angesichts der Themenkonjunktur komfortabel: Sie dürften die grossen Wahlsiegerinnen sein. Die Grünen (heute 11 Sitze) haben ein Gewinnpotenzial von bis zu 9 Sitzen. In vier Kantonen stehen die Chancen sehr gut, während nur einer der bestehenden Sitze gefährlich wackelt. Intakte Chancen haben die Grünen in sechs weiteren Kantonen – darunter in mehreren, in denen sie bei den letzten Wahlen Mandate verloren hatten. Besonders in Form ist die Partei in der Romandie und in der Ostschweiz.

Die GLP dürfte alle acht bestehenden Sitze halten. In Zürich und Luzern hat sie besonders hohe Chancen für einen Sitzgewinn – in Zürich könnte es sogar für zwei Mandate reichen. In vier weiteren Kantonen sind die Chancen intakt. Häufig stehen die Grünliberalen dabei in direkter Konkurrenz zu den Grünen und der SP. Die drei Parteien schmälern ihre Gewinnchancen wechselseitig – was ihr Potenzial einschränkt. Auch das hohe Quorum in kleinen Kantonen macht es der Kleinpartei GLP vergleichsweise schwer, Mandate zu gewinnen.