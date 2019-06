ESA-Direktor Jan Wörner hat den Begriff Mond-Dorf ins Gespräch gebracht. Dahinter verbirgt sich eine Strategie: So wie ein Dorf nicht nach einem Masterplan entsteht, sondern in Etappen wächst, würde der exakte Plan für die Besiedlung des Mondes nicht von Beginn an feststehen. «Das Projekt soll sich entwickeln können», sagt Reiter von der ESA. «Wahrscheinlich wird man an einem Ort zusammenkommen, etwa am Südpol des Mondes, weil es dort wohl Wasser gibt, das man für den Betrieb des Mond-Dorfes dringend braucht. Weitere Infrastrukturen werden sich dann entwickeln.»

Wie schützt man Astronauten vor kosmischer Strahlung?

Zu den Herausforderungen für die Besiedlung des Mondes gehört der Schutz vor kosmischer Strahlung. Diese stellt für Astronauten ein grosses gesundheitliches Risiko dar. «Wenn man sich an Bord der ISS aufhält, ist man durch das Erdmagnetfeld immer noch relativ gut vor der Strahlung abgeschirmt», sagt Reiter. «Auf dem Mond ist das nicht mehr der Fall.» Daher wird untersucht, ob man das Mondgestein, den Regolith, in einer Art 3-D-Druck aufschichten und mit einem Bindemittel verfestigen kann. «So könnte man sich gegen Strahlung und gegen Mikrometeoriten schützen.»

Wasser gilt als Öl des Weltraums. Wenn man an den Mondpolen wie vermutet ausreichend Wasser findet, könnte man es über Elektrolyse spalten und Sauerstoff zum Atmen sowie Wasserstoff als Treibstoff produzieren. Die nötige Energie käme vorwiegend aus der Fotovoltaik. Dank Wasserstoff würde der Mond zu einer Art interplanetaren Tankstelle für weiterführende Reisen. Wichtig wird es sein, die Ressourcen, so gut es geht, in einen Kreislauf zu führen. «An Bord der ISS können wir heute über 70 Prozent des Wassers rezyklieren», sagt Reiter. «Das Ziel ist es, auf über 90 Prozent zu kommen.» Entsprechend soll Sauerstoff nicht nur gewonnen, sondern auch rezykliert werden.

Was die Ernährung betrifft, so versucht man auf der ISS zum Beispiel, Nutzpflanzen wie Salat und Tomaten in der Schwerelosigkeit zu züchten. Ähnliche Experimente sollen bald auch im kleinen Satelliten Eu:Cropis stattfinden, in dem durch Rotation die auf dem Mond vorhandene Schwerkraft künstlich erzeugt wird.