Ist es überhaupt möglich, in der Schweiz klimaverträglich zu leben?

Nein. Zwar entspricht jede Stunde Streamen punkto Energieverbrauch etwa einem Kilometer Autofahrt - an einem Binge-Watching-Wochenende kann da einiges zusammenkommen. Trotzdem ist der Vergleich falsch, denn der Strom für das Streamen ist hierzulande fast CO 2 -frei, während sich Autos und Flugzeuge meist fossil bewegen. Aus Klimasicht sind Onlinevideos also zumindest in der Schweiz viel harmloser als das Fliegen.

Allerdings: Zwei Drittel des Internetverkehrs bestehen aus Videos, und dieser Bereich wächst rasend schnell. Darum ist es schon sinnvoll, sich ein paar Tipps zu Herzen zu nehmen, um den Stromverbrauch zu drosseln: Filme in Full HD statt 4K gucken. Die Funktion «Videos automatisch abspielen» auf Facebook & Co deaktivieren. Nicht zu viel rumzappen, denn sobald man ein Video anklickt, wird viel Material in den Puffer geladen, auch wenn man nur einen Bruchteil konsumiert. Wann immer möglich, per WLAN gucken, das braucht weniger Energie als per Handynetz. Je kleiner das Gerät, auf dem man schaut, desto besser. Das Wichtigste, was man als Nutzer beitragen kann: Das Abspielgerät, also etwa das Smartphone, möglichst lang nutzen und erst ersetzen, wenn es wirklich kaputt ist. Beim Kauf darauf achten, dass es gut in der Hand liegt, dann behält man es länger.