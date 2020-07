Tipps für eine Weltreise in Zürich

Ihre Ausflugsideen

Lützelau statt Bali, Römerholz statt Louvre, Sommerferien in der Region Zürich statt am Mittelmeer. Wo finden Sie in den nächsten Wochen in der Nähe statt in der Ferne Erholung, neue Eindrücke und Spass? Senden Sie uns Ihren Ausflugstipp, mit Foto und genauer Ortsangabe und dem Vermerk Ausflugstipp, auf zuerich@tages-anzeiger.ch oder per Post an:

Redaktion TA

«Ausflugstipp» Manz/Wyss

Werdstrasse 21

Postfach

8021 Zürich

Wir ergänzen damit gerne unseren Sommerferienkatalog, online und in der gedruckten Zeitung.