156 Schweizer Winter im Vergleich

War der Winter 2019/2020 ein Jahrhundertwinter? Momentan zeichnet sich schweizweit der mildeste Winter seit Messbeginn 1864 ab. Lokal brachte der Winter 1 °C mehr als die bisher mildesten Rekord-Winter von 2006/07 und 2015/16. In diesem Sinne ist die Bezeichnung Jahrhundertwinter durchaus gerechtfertigt. Es ist die seit Dezember fast durchwegs überdurchschnittlich hohe Tagestemperatur, welche in der Summe über drei Monate zum extremen Saisonmittel führt.

Dieser Winter war 3 Grad zu warm Monatsmittel der Temperaturen in Grad Celsius in der Schweiz seit 1864 2020 2019 Mittel Referenz­zeitraum 1961–1990

War das ein Winter, wie wir ihn in 40 Jahren jedes Jahr erleben werden? Die bisherigen Analysen zum Wettermuster des zukünftigen Winters in der Schweiz brachten sehr unterschiedliche Resultate. Daraus lässt sich vorderhand kein typischer zukünftiger Winter ableiten. Alle Modellrechnungen zeigen hingegen für die kommenden Jahrzehnte übereinstimmend eine fortschreitende Wintererwärmung. Seit der vorindustriellen Periode 1871−1900 ist der Schweizer Winter knapp 2 °C milder geworden. Bis Mitte Jahrhundert ist ohne Klimaschutz ein weiterer Anstieg der Wintertemperatur um 2 bis 3,5 °C möglich.

Wie sah es diesen Winter mit Niederschlag und Schnee aus? Lag die Menge in der Norm? In weiten Teilen der Schweiz fielen Wintersummen im Bereich der Norm 1981–2010 oder leicht darüber. Unterdurchschnittlich blieben die Niederschläge in der Nordwestschweiz, am zentralen Alpennordhang und im Engadin. Auffallend war der landesweit niederschlagsarme Januar. Meist grün war der bisherige Winter vor allem bis in eine Höhenlage von rund 1000 m. Darüber sank die Schneehöhe periodisch unter den Durchschnitt, blieb aber meist im normalen Schwankungsbereich. In hohen Lagen verlief der Schneedeckenaufbau regional entsprechend dem langjährigen Durchschnitt.

Der Winter 2019/2020 war normal nass Monatsmittel der Niederschlagsmenge in Milimeter in der Schweiz seit 1900 2020 2019 Mittel Referenz­zeitraum 1961–1990

Wir erlebten mindestens drei Winterstürme. Wie passt das in den Wandel? In den letzten Jahren wurden in der Schweiz eher wenig Tage mit hohen Windspitzen registriert. Ab Mitte der 1980er-Jahre bis etwa 2005 war es häufiger stürmisch. Es ist davon auszugehen, dass dies vorwiegend natürliche Schwankungen des Klimasystems sind. Das scheint auch so zu bleiben. In den Klimaszenarien gibt es keine eindeutigen Hinweise, dass sich die Häufigkeit starker Windspitzen in Zukunft in eine bestimmte Richtung bewegt. Allerdings ist noch nicht klar, wie vertrauenswürdig die heutigen Klimamodelle mögliche Änderungen von Windspitzen darstellen können.

Im Winter 2019/2020 gab es überdurch­schnittlich viel Sonne Monatsmittel der Sonnenstunden in der Schweiz seit 1961 2020 2019 Mittel Referenz­zeitraum 1961–1990