Darum ist Contact Tracing so wichtig

Experten der Universität Oxford haben in einem Paper in der Zeitschrift Science gezeigt, wie wichtig Geschwindigkeit ist bei der Isolierung von Covid-19-Erkrankten sowie bei der Versetzung in Quarantäne von Kontakten.

Der Vorteil des digitalen Contact Tracing , auch Proximity Tracing genannt, liegt darin, dass die Kontakte schneller identifiziert und in Quarantäne versetzt werden können.

Wenn man drei Tage braucht ist der Effekt auf die Verbreitung von Sars-CoV-2 praktisch gleich Null (siehe Grafik). Wenn mann hingegen sofort handelt, ist der Effekt deutlich. Dafür ist der Beitrag einer Tracing App gemäss einem Paper des Epidemiologen Adam Kucharski entscheidend.

«Es könnte sogar sein», erklärt der Epidemiologe und EPFL-Professor Marcel Salathé, «dass eines Tages Proximity Tracing genügen wird, um die Epidemie unter Kontrolle zu halten.»

Er selbst geht davon aus, dass es für den gewünschten Effekt genügen würde, wenn 60% der Schweizer Bevölkerung eine solche App installieren. Obwohl mehr als neun von zehn Schweizern täglich ein Smartphone benutzen, ist dies ein ambitioniertes Ziel.

In Singapur wird schon seit dem 18. März eine ähnliche Proximity Tracing App eingesetzt. Sie wurde aber von nur 20 Prozent der Bevölkerung installiert – dies ist ungenügend. Weltweit haben schon mehr als 30 Länder solche Apps im Einsatz oder in Planung – viele davon haben jedoch Schwächen, sei es, weil sie technische Probleme aufweisen, oder weil sie zu stark in die Privatsphäre eingreifen.

Marcel Salathé, eine treibende Kraft hinter der Schweizer Proximity Tracing App, ist überzeugt dass der Schweizer Weg der richtige ist: «Man kann digitales Contact Tracing so aufbauen, dass es aus epidemiologischer Sicht genügt, ohne die Privatsphäre in Gefahr zu bringen.» Die Nationale Ethikkommission und der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte haben bereits grünes Licht gegeben.

Am Ende diene eine solche App nur einem Zweck, und zwar der Unterstützung der Ermittlung von Kontaktpersonen vor Ort durch Spezialisten. «Diese Experten wissen was zu tun ist – wer wann getestet werden kann und wer in Quarantäne soll», sagt Professor Salathé.

Wann kann ich die App installieren?

Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) soll die Schweizer App spätestens bis am 11. Mai vefügbar sein. Das BAG arbeitet eng mit der EPFL und der ETH Zürich zusammen. Das Design der App basiert auf dem sogenannten DP-3T-Konzept. Mit diesem dezentralen Modell kann nicht rekonstruiert werden, wer wem zu welchem Zeitpunkt begegnet ist – und auch nicht wo. Die Daten jedes Nutzers sind nur auf dem eigenen Smartphone gespeichert. Es gibt also keine zentrale Datenbank. Nach langer Zögerung hat sich schliesslich auch Deutschland für diese Lösung ausgesprochen.