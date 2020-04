Marc Brupbacher, Sebastian Broschinski, Patrick Vögeli

In der Woche bis zum 15. März lag die Zahl der Todesfälle in der Schweiz insgesamt noch im normalen Bereich. Das Bundesamt für Statistik (BFS) beobachtete aber in den Tagen danach einen Anstieg der Sterberate, mehr Leute starben als im Vergleich mit dem Durchschnitt derselben Kalenderwoche in den Vorjahren. So wurden für die Woche vom 16. bis zum 22. März bis zu 1287 Todesfälle erwartet, es waren dann aber 1328.

Eine Woche später bis und mit 29. März lag die Zahl der Todesfälle in der Schweiz auch bei den unter 65-Jährigen über dem erwarteten oberen normalen Wert, bei den 65-Jährigen und älteren deutlich darüber. Am 5. April war bei den jüngeren Personen dann keine Übersterblichkeit mehr festzustellen. Bei den 65-Jährigen und älteren stieg die Zahl aber nochmals deutlich an: Der obere erwartbare Wert für diesen Zeitraum betrug 1240 Todesfälle pro Woche, es waren aber 1651 (+411).

Damit war der Höhepunkt erreicht, die Todesfälle nahmen nicht mehr zu. Bis zum 12. April ist die Zahl der Todesfälle im Vergleich zur Vorwoche gesunken, lag aber weiterhin über der erwarteten Zahl. Aktuell bleibt das Bild ähnlich: Es starben in der Woche bis zum 19. April 240 Personen mehr als im Maximum eigentlich zu erwarten gewesen wären.

Der Ausschlag in der Kurve ist Ausdruck der gegenwärtigen Pandemie. Bisher sind in der Schweiz rund 1700 Personen an Covid-19 gestorben. In unserer Übersicht finden Sie die wichtigsten Zahlen zur Covid-19-Pandemie.

Das BFS berechnet neu die Übersterblichkeit nach Grossregionen. Die Epidemie ist in der Schweiz in den Grossregionen sehr unterschiedlich feststellbar, wie folgende Grafiken zeigen: