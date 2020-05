Welche Länder die Kurve am schnellsten drücken konnten

Die am stärksten betroffenen europäischen Staaten haben es alle geschafft, den Pfad des ungebremsten Wachstums zu verlassen – zumindest für den Moment. Italien (über 30’000 Tote) und Spanien (über 26’000 Tote) konnten die Kurven nach langem exponentiellem Wachstum endlich zum Abflachen bringen. Es war ein langsamer Rückgang, der zeigt: Wer zu lange mit strikten Massnahmen wartet, benötigt auch länger, bis der Ausbruch unter Kontrolle ist – und die Schäden sind auch dementsprechend grösser. Italien hatte zudem das Pech einer unbemerkten Verbreitung des Virus im Land, so konnte nicht mehr zeitnah reagiert werden. In beiden Ländern gehen die täglichen Neuinfektionen nun deutlich zurück, auch die täglichen Todesfälle sind rückläufig. Das gleiche gilt auch für Frankreich: Die meisten Massnahmen zur Eindämmung laufen am 11. Mai aus.

Deutschland bewegt sich bei den Fallzahlen und der Dynamik in einem ähnlichen Feld, doch die Anzahl der Todesfälle ist viel tiefer und die Spitäler hatten immer reichlich Kapazitäten. Das deutet darauf hin, dass die Dunkelziffer an nicht erfassten Fällen in Spanien, Italien und Frankreich gross sein muss.

Die zu Beginn stark betroffenen Länder China und Südkorea haben die Ausbreitung des Virus weitgehend gestoppt. China ging radikal vor, als es alles abriegelte. Die Massnahmen haben die weitere Ausbreitung des Virus wirkungsvoll verhindert. Auch Südkorea hat extrem früh reagiert, um das Coronavirus zu bekämpfen. Das Motto lautet: Testen, testen, testen, ein rigoroses Contact-Tracing und moderne Datenüberwachung. Südkorea hat es geschafft, ohne Ausgangsverbot und extreme Einschränkungen die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Auch die Schweiz, Israel, die Niederlande und Belgien haben aus der rasanten Steigung von neuen Fallzahlen ausbrechen können – Österreich schneller und entschiedener als andere. Das Land hatte besonders früh auf das Coronavirus reagiert, blieb von Kapazitätsüberlastungen in Spitälern verschont und lockerte als eines der ersten Länder die Massnahmen. Auch die Tschechen durften erste Geschäfte wieder öffnen. Norwegen hatte Mitte März relativ früh mit strikten Massnahmen auf die Corona-Krise reagiert und konnte die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 damit stark verlangsamen. Auch in Australien ist eine klare Verlangsamung der Coronavirus-Ausbreitung zu sehen – obwohl dort gerade Herbst ist.

Die Schweiz befindet sich auf dem Weg einer schrittweisen Normalisierung des öffentlichen Lebens: Ab dem 11. Mai öffnen Schulen und weitere Geschäfte. «Die Pandemie ist noch nicht besiegt. Der Weg stimmt, aber am Ziel sind wir noch nicht», hielt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fest.