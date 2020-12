Der «Tagi» klopft an

Claudia Meisterhans , Hélène Arnet , Simon Huwiler

In diesem speziellen Jahr sind menschliche Begegnungen ein Risikofaktor geworden. Wie wichtig auch kurze Gespräche und Plaudereien für das Wohlbefinden sind, realisieren viele von uns erst jetzt, wo sie uns fehlen. Der «Tagi» klopft deshalb im Advent jeden Tag an eine Tür und erzählt etwas über die Person, die öffnet. Wir fragen, was wir schon lange fragen wollten, wir treffen Menschen, die wir – vielleicht nur im Stillen – schon lange bewundern. Und wir hoffen, dass diese kurzen Begegnungen nicht nur uns, sondern auch unseren Leserinnen und Lesern ein bisschen Freude bereiten. So berichten wir morgen an dieser Stelle über einen Menschen, der in normalen Zeiten von Amtes wegen höchst begehrt ist, für den es nun aber lauter Absagen hagelt.