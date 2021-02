Palmer

Drama von Fisher Stevens, USA 2021, 110 Min.

Film

Acht Jahre ist es her, seit Justin Timberlake letztmals eine Hauptrolle spielte (im Thriller «Runner Runner»). Fast schon folgerichtig also, dass er in «Palmer» einen Ex-Footballstar verkörpert, der lange weggesperrt war. Als dieser Eddie Palmer (Timberlake) in sein Heimatkaff zurückkehrt, wartet eine ungeahnte Herausforderung: Er muss sich um den Nachbarsjungen Sam (Ryder Allen) kümmern, da dessen drogensüchtige Mutter abgehauen ist. Der dickliche, vor allem an Puppen und Lippenstift interessierte Knabe ist das Highlight des Films. Timberlake indes beschreitet in seiner Rolle den Weg zum geläuterten Heiligen ein bisschen zu cool. Schade, der Mann hätte durchaus schauspielerische Klasse, wie er in «The Social Network» bewies. (zas)