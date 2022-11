15 Tipps für ein einfacheres Leben

Übersicht im Kleiderschrank

Ana Maria Haldimann

Styling Coach

Ordnen Sie Ihre Kleider nach Einsatzgebiet: zum Beispiel Freizeit, Arbeit, Basics und Anlässe (z.B. Cocktail- oder Abendkleider). Sinn macht auch eine Ferienkiste mit den leichten Sommersachen, die Sie nur am Strand tragen (kurze Shorts, Kleidchen, Hawaii-Shirts): Packen Sie all diese Strandsachen, die Sie im Alltag nicht tragen, in eine Kiste. So haben Sie vor den Ferien schon alles zusammen. Was Sie seit Jahren nicht getragen haben, kommt in die «Vielleicht»-Kiste. Vermissen Sie sie nach einem Jahr nicht, können sie endgültig in die Kleidersammlung.